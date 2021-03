Cor 9:38 «Addio Conoci, sciolto il patto» Il segretario cittadino del partito dei Sardi scrive a tutti i coordinatori e portavoce dell´ex coalizione di Centrodestra e Sardista di Alghero sciogliendo l´alleanza. «Ci rendiamo disponibili a costruire il cantiere della alternativa»







Lo annuncia con una lettera indirizzata a tutti i coordinatori, segretari e portavoce dei partiti e gruppi politici dell'ex coalizione di Centrodestra e Sardista di Alghero, il segretario cittadino del Partito dei Sardi, Gavino Tanchis. «Lo scorso inverno - scrive - con la gran parte delle forze politiche componenti la maggioranza, avevamo condiviso un documento per sollecitare la convocazione di un tavolo dove canalizzare idee, progetti e modelli di sviluppo, invito a cui il sindaco non ha inteso dare riscontro. Il nostro pungolo a cambiare una metodologia che superasse la logica del ristretto gruppo decisionale per passare ad una modalità partecipativa e trasparente è stato sempre percepito come un fastidio dal sindaco che, una volta incassati i voti, ha deciso di fare a meno dei partiti utilizzati come mero strumento di iniziale consenso».



«Oggi, a distanza di quasi due anni, preso atto del tradimento politico da parte del sindaco e in aperta critica con il suo operato, ci riappropriamo della nostra libertà politica mantenendo però vivo l’impegno verso i nostri elettori che hanno a cuore il futuro di Alghero. Noi ci rendiamo disponibili a costruire il cantiere della alternativa dove, ognuno con la propria identità, possa elaborare una proposta diversa da quella presente oggi in campo, per creare un ambiente dove chi ambisce a fare il Sindaco potrebbe formarsi, in modo da non doverci bere, anche per la prossima volta, un sindaco senza idee, refrattario al confronto con le parti sociali e il mondo produttivo, sleale nei rapporti con la forze politiche e con una infarinatura precaria dei problemi a cui non riesce minimamente a fare fronte» chiude la lettera del partito dei Sardi.



