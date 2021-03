Red 11:11 Covid-19: chiuse quattro scuole a Cagliari Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato le ordinanze per chiudere il plesso di Pirri dell´Istituto “Giua”, la scuola media “Manno”, la scuola dell´infanzia “Medaglia Miracolosa” e la scuola primaria di “San Michele”. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Coronavirus



CAGLIARI - Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato le ordinanze per chiudere il plesso di Pirri dell'Istituto “Giua”, la scuola media “Manno”, la scuola dell'infanzia “Medaglia Miracolosa” e la scuola primaria di “San Michele”. Interrotte così le attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti, tmporaneamente e in via precauzionale per la sanifiazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche fino a sabato 20 marzo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Coronavirus.