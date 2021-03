Red 16:12 Forza Italia, prosegue la missione sarda Domani mattina, il deputato azzurro Ugo Cappellacci, coordinatore del movimento nell’isola, sarà prima a Piscinas e poi a Santadi per incontrare i primi cittadini Mariano Cogotti e Massimo Impera







Nella foto: il deputato Ugo Cappellacci Commenti CAGLIARI - Prosegue la “missione” nei territori “La forza del confronto” promossa da Forza Italia in Sardegna. Domani, venerdì 12 Marzo, il deputato azzurro Ugo Cappellacci, coordinatore del movimento nell’Isola, sarà a Piscinas (alle 9.30) e Santadi (alle 11.30) per incontrare i primi cittadini Mariano Cogotti e Massimo Impera.La forza del confronto proseguirà ogni settimana in tutta la Sardegna. Sono già numerose le risposte positive alla lettera-appello con cui Cappellacci ha chiesto a ciascuno dei 377 sindaci dell'Isola, al di là delle appartenenze partitiche, un incontro per poter condividere le iniziative e le azioni che riguardano i territori e che necessitano un intervento dello Stato centrale.«Vogliamo raccogliere le istanze dei territori e portarle sul piano nazionale perché è dovere di ogni parlamentare isolano andare a Roma per “fare pane per la Sardegna”», conclude Ugo Cappellacci.Nella foto: il deputato Ugo Cappellacci