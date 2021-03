Red 20:29 Sondaggio su trasporto con isole minori e Corsica La Regione autonoma della Sardegna ha avviato un sondaggio on-line per conoscere meglio i bisogni e le esigenze dei territori interessati e per mettere in atto ogni azione che consenta di ottimizzare i servizi offerti







Il sondaggio ha il duplice obiettivo di intercettare e individuare le esigenze di mobilità tra la Sardegna e le isole minori e tra la Sardegna e la Corsica e, allo stesso tempo, di definire contenuti e modalità del servizio pubblico, in linea con le ultime indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il questionario, prevalentemente strutturato con risposte chiuse, è articolato in tre sezioni delle quali, l’ultima, è particolarmente significativa in quanto invita l’utente ad esprimere suggerimenti e giudizi complessivi rispetto al servizio di collegamento attuale. Commenti LA MADDALENA - La Regione autonoma della Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze connesse alla riorganizzazione del servizio di trasporto marittimo da e verso le isole minori di San Pietro e La Maddalena, nonché verso la Corsica (nel collegamento tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio), ha avviato un sondaggio per conoscere meglio i bisogni e le esigenze dei territori interessati e per mettere in atto ogni azione che consenta di ottimizzare i servizi offerti.«E' fondamentale avviare un dialogo strutturato con gli operatori economici e con gli Enti pubblici al fine di cogliere aspettative ed esigenze necessarie a rendere più competitiva l’offerta e a costruire un asset strategico del trasporto pubblico marittimo che mira, nel prossimo futuro, a rappresentare sempre più un bene comune al servizio del nostro territorio», ha dichiarato l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde.Il sondaggio ha il duplice obiettivo di intercettare e individuare le esigenze di mobilità tra la Sardegna e le isole minori e tra la Sardegna e la Corsica e, allo stesso tempo, di definire contenuti e modalità del servizio pubblico, in linea con le ultime indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il questionario, prevalentemente strutturato con risposte chiuse, è articolato in tre sezioni delle quali, l’ultima, è particolarmente significativa in quanto invita l’utente ad esprimere suggerimenti e giudizi complessivi rispetto al servizio di collegamento attuale.