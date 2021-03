video Cor 15:32 Golf e resort ad Alghero, parla l´assessore



Quirico Sanna (Psd´Az), assessore regionale all’Urbanistica, spiega i progetti su Surigheddu e Mamuntanas. Campo da golf (di ultima generazione) con ricettività di alto livello in stretto rapporto all´agricoltura. Le sue parole in occasione della venuta in Riviera del corallo Commenti Quirico Sanna (), assessore regionale all’Urbanistica, spiega i progetti su Surigheddu e Mamuntanas. Campo da golf (di ultima generazione) con ricettività di alto livello in stretto rapporto all´agricoltura. Le sue parole in occasione della venuta in Riviera del corallo Guarda e condividi il video su Alguer.tv