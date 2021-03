Red 16:08 Cisom: attestati ai volontari anti-Covid Il Cisom di Porto Torres ha consegnato ventiquattro attestati di benemerenza al proprio personale, ai volontari e ai componenti della Consulta del volontariato che, nell´ultimo anno, si sono impegnati in prima linea nel fronte anti Covid-19







PORTO TORRES - Il Cisom di Porto Torres ha consegnato ventiquattro attestati di benemerenza al proprio personale, ai volontari e ai componenti della Consulta del volontariato che, nell'ultimo anno, si sono impegnati in prima linea nel fronte anti Covid-19. Nel corso di una piccola cerimonia, che si è svolta nell'aula consiliare del Palazzo comunale, i rappresentanti delle diverse associazioni sono stati ringraziati per l'impegno e per aver garantito un servizio essenziale sul campo nel corso della pandemia. All'evento hanno preso parte il caporaggruppamento Cisom Sardegna Giampaolo Delogu, don Gianluigi Arborio Mella dei Conti di Sant'Elia (cavaliere di Onore e devozione) e don Gianpaolo Sini (cappellano magistrale della Delegazione della Sardegna). Gli attestati sono stati consegnati anche dal sindaco Massimo Mulas, con il presidente del Consiglio comunale Franco Satta, l'assessore comunale Daniele Amato e il consigliere comunale Annarita Cirotto.La cerimonia è stata condotta dal portavoce del sindaco Antonio Chessa. Il riconoscimento è stato consegnato a Gianluigi Rassu, Ivan Mariuzzo, Cristina Rum, Antonio Mannu, Massimo Figoni, Barbara Salaris, Antonio Farris, Gianluca Utzeri, Alessandra Saiglia, Fabrizio Alessandro Mannu, Pierpaolo Bertolinis, Maurizio Zolesi, Pietro Mario Innocente Sini, Gianluca Utzeri, l'armatore Enzo Del Giudice e l'equipaggio del mototraghetto "Sara D", Davide Rais, Patrizia Frau, Antonio Lello Cau, Giampaolo Delogu, Enrico Mereu, Roberto Prandi, Pier Luigi Piras e Adonella Mellino. «Ringrazio tutti per il fondamentale servizio svolto alla comunità - ha detto il primo cittadino - per chi amministra una città è rassicurante poter contare sempre sulla collaborazione e sull'impegno disinteressato delle associazioni».Il Cisom, che ha promosso l'evento, opera in città dal 1984 quando, con altre due organizzazioni locali, divenne il braccio operativo di Protezione civile del Comune di Porto Torres, compito che svolge tutt'ora per tutto l'anno. Il Gruppo conta attualmente circa venti volontari, tra cui alcuni infermieri e un medico. Tutti in possesso di patente di guida, ci sono tre autisti per mezzi pesanti e macchine operatrici, alcuni tecnici di struttura, meccanici, elettricisti, saldatori, patentati nautici oltre le 15miglia che sono pronti e impiegabili nell'arco di 30-40' per ogni emergenza. Il Cisom turritano svolge anche a chiamata di reperibilità del Servizio di protezione civile. In estate è impegnato nella campagna di prevenzione e antincendi della Regione autonoma della Sardegna. Un servizio importante è anche quello svolto sull'Asinara, dove opera un ambulatorio medico nei locali messi a disposizione dal Comune.