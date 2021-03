Red 17:11 A Cagliari inaugura il Museo delle Arti Domani mattina, il rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo inaugurerà il Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee di Via Santa Croce 63







Nella foto: la responsabile scientifica del Muacc Rita Pamela Ladogana Commenti CAGLIARI – Domani, mercoledì 17 marzo, alle 10.30, a Palazzo Nieddu, in Via Santa Croce 63, a Cagliari, il rettore dell'Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo terrà una conferenza stampa per inaugurare il Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee dell’Ateneo. All’incontro con i giornalisti, parteciperà anche Rita Pamela Ladogana, docente di Storia dell’arte alla Facoltà di Studi umanistici e responsabile scientifica della nuova iniziativa dell’Università, che nasce dalla volontà di Del Zompo di creare un luogo d’incontro tra l’espressione artistica e le multiformi storie culturali del tempo presente.Il nuovo museo, realizzato in una splendida cornice architettonica, arricchisce l’offerta espositiva della città e offre ai cagliaritani (e non solo a loro) un nuovo spazio di libera fruizione dell’arte, scientificamente curato e culturalmente attrezzato. I dettagli sull’organizzazione del nuovo museo, con i dettagli relativi ad una collezione già visitabile al suo interno, saranno forniti mercoledì mattina.Nella foto: la responsabile scientifica del Muacc Rita Pamela Ladogana