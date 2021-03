Red 19:41 Marijuana a Valledoria: denunciato 27enne Nella sua abitazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno trovato circa 60grammi di marijuana, un bilancino di precisione e circa 200euro in contanti, somma ritenuta riconducibile alla vendita dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato



VALLEDORIA – Ieri (lunedì), i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Valledoria, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari, per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 27enne già noto alle Forze dell'ordine. L'uomo, fermato nel centro del paese mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di marijuana.



Per questo, la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati circa 60grammi di marijuana, un bilancino di precisione e circa 200euro in contanti, somma ritenuta riconducibile alla vendita dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato.