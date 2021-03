Cor 10:07 Punta Giglio, Pd: chiarezza in Commissione Il Partito democratico di Alghero prende posizione: «sgomberare il campo da ogni dubbio, perché il caos emerso in questi giorni, altro non fa che destabilizzare e preoccupare una comunità già allo stremo»







«Nello specifico - sottolinea il dirigente Dem Enrico Daga - è opportuno rendere pubblico l'iter burocratico con annessi endoprocedimenti che hanno portato all'approvazione del progetto e relativa assegnazione del bando di riqualificazione del bene pubblico in oggetto. Sarebbe opportuno vagliare le diverse ricostruzioni dei fatti, che hanno visto diversi attori dichiarare tutto, e il contrario di tutto».



«Per raggiungere l'obbiettivo della chiarezza, in modo che chiunque possa farsi un'idea in piena autonomia, è necessario convocare le commissioni consiliari competenti del Comune di Alghero in convocazione congiunta, al fine di audire i soggetti decisori e contemporaneamente sgomberare il campo da ogni dubbio, perché il caos emerso in questi giorni, altro non fa che destabilizzare e preoccupare una comunità già allo stremo. Ciò per garantire l'autorevolezza delle istituzioni e contemporaneamente permettere all'impresa vincitrice della gara pubblica, eventualmente, di procedere con i lavori» conclude la nota del Partito democratico.