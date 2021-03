A.B. 21:13 Sport: 75mila euro alle società oristanesi Arrivano nuove risorse. Le assegna l’Assessorato comunale allo Sport grazie ai fondi concessi dalla Fondazione di Sardegna al Comune di Oristano. Le domande potranno essere presentate fino a martedì 20 aprile







«Dopo la delibera della Giunta, pubblichiamo il bando, con scadenza al 20 aprile, al quale possono partecipare le società e le associazioni sportive iscritte all’Albo comunale delle società sportive - precisa Zedda - Con questo bando, vogliamo ottenere un duplice scopo: da un lato premiare le società che hanno reso possibile il ricco e fortunato programma di eventi di Oristano Città europea dello sport, dall’altro sostenere le società la cui attività è stata condizionata dalle chiusure imposte dal Covid». Per accedere al contributo, le società che hanno partecipato al programma di Oristano Città europea dello sport non devono presentare ulteriore documentazione oltre a quella già in possesso del Comune. Per le altre due linee di contributo occorre presentare una relazione sull’attività del 2020, la documentazione sulle spese sostenute per l’utilizzo di altre strutture fuori dall’ambito del Comune a causa dell’emergenza Covid e quella sugli oneri sostenuti nonostante la sospensione dell’attività sportiva. Il contributo per l’attività svolta fuori dalle strutture concesse dal Comune sarà proporzionale alle spese di gestione sostenute nel 2020 durante i mesi di emergenza Covid-19. Sono da intendersi oneri aggiuntivi anche le spese obbligatoriamente sostenute a causa delle misure anti-Covid per il trasporto degli atleti in località differenti da Oristano, affitto documentato di strutture e attrezzature sportive da soggetti pubblici e privati.



Il contributo per le società che abbiano dovuto sospendere le attività sportive, ma che abbiano comunque dovuto sostenere gli oneri di gestione degli impianti, sarà ripartito proporzionatamente alle spese. Per oneri di gestione si intendono quelli relativi alla normale conduzione di un impianto sportivo, pubblico o privato, nei limiti della sola effettuazione delle attività atletiche (non sono ammessi locali amministrativi o ricreativi) come canoni di locazione, utenze. Le spese devono essere state sostenute durante i mesi del 2020 nei quali è stato in vigore lo stato di emergenza proclamato dal Governo. Per queste due linee di contributo, le domande devono essere redatte sugli appositi moduli, disponibili sul sito internet istituzionale del Comune e dovranno pervenire entro le 13 di martedì 20 aprile al Protocollo generale, in Piazza Eleonora d’Arborea. Le domande potranno essere consegnate a mano o inviate via e-mail agli indirizzi web protocollo@comune.oristano.it o istituzionale@pec.comune.oristano.it. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla referente del Servizio Sport Maria Celeste Pinna, telefonando al numero 0783/791311 o inviando una e-mail all'indirizzo web mceleste.pinna@comune.oristano.it. Commenti ORISTANO - Arrivano nuove risorse per le società sportive oristanesi. Le assegna l’Assessorato comunale allo Sport, grazie ai 75mila euro concessi dalla Fondazione di Sardegna al Comune di Oristano. «La Giunta comunale, grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione di Sardegna, può intervenire per alleviare la sofferenza delle società sportive – spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda - Nelle scorse settimane, abbiamo destinato 37.500euro alle società e associazioni sportive che hanno partecipato al programma di eventi di Oristano Città europea dello sport, 18.750 a quelle che a causa dell’emergenza sanitaria hanno svolto attività agonistica al di fuori delle strutture concesse dal Comune, subendo gravi perdite economiche e sostenendo oneri aggiuntivi presso altre strutture, e altri 18.750 euro a quelle che, pur avendo sospeso completamente le attività, hanno comunque sostenuto oneri di gestione degli impianti».«Dopo la delibera della Giunta, pubblichiamo il bando, con scadenza al 20 aprile, al quale possono partecipare le società e le associazioni sportive iscritte all’Albo comunale delle società sportive - precisa Zedda - Con questo bando, vogliamo ottenere un duplice scopo: da un lato premiare le società che hanno reso possibile il ricco e fortunato programma di eventi di Oristano Città europea dello sport, dall’altro sostenere le società la cui attività è stata condizionata dalle chiusure imposte dal Covid». Per accedere al contributo, le società che hanno partecipato al programma di Oristano Città europea dello sport non devono presentare ulteriore documentazione oltre a quella già in possesso del Comune. Per le altre due linee di contributo occorre presentare una relazione sull’attività del 2020, la documentazione sulle spese sostenute per l’utilizzo di altre strutture fuori dall’ambito del Comune a causa dell’emergenza Covid e quella sugli oneri sostenuti nonostante la sospensione dell’attività sportiva. Il contributo per l’attività svolta fuori dalle strutture concesse dal Comune sarà proporzionale alle spese di gestione sostenute nel 2020 durante i mesi di emergenza Covid-19. Sono da intendersi oneri aggiuntivi anche le spese obbligatoriamente sostenute a causa delle misure anti-Covid per il trasporto degli atleti in località differenti da Oristano, affitto documentato di strutture e attrezzature sportive da soggetti pubblici e privati.Il contributo per le società che abbiano dovuto sospendere le attività sportive, ma che abbiano comunque dovuto sostenere gli oneri di gestione degli impianti, sarà ripartito proporzionatamente alle spese. Per oneri di gestione si intendono quelli relativi alla normale conduzione di un impianto sportivo, pubblico o privato, nei limiti della sola effettuazione delle attività atletiche (non sono ammessi locali amministrativi o ricreativi) come canoni di locazione, utenze. Le spese devono essere state sostenute durante i mesi del 2020 nei quali è stato in vigore lo stato di emergenza proclamato dal Governo. Per queste due linee di contributo, le domande devono essere redatte sugli appositi moduli, disponibili sul sito internet istituzionale del Comune e dovranno pervenire entro le 13 di martedì 20 aprile al Protocollo generale, in Piazza Eleonora d’Arborea. Le domande potranno essere consegnate a mano o inviate via e-mail agli indirizzi web protocollo@comune.oristano.it o istituzionale@pec.comune.oristano.it. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla referente del Servizio Sport Maria Celeste Pinna, telefonando al numero 0783/791311 o inviando una e-mail all'indirizzo web mceleste.pinna@comune.oristano.it.