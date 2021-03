Cor 15:00 «Fortunatamente abbiamo il Piano della Bonifica» Così Mimmo Pirisi, capogruppo in aula del Partito democratico di Alghero, all´indomani dell´impugnazione del Piano casa regionale da parte del Governo Draghi





Bruno, che ha creduto sin dall’inizio in una battaglia di sviluppo,

portata avanti in prima istanza dal Partito Democratico regionale e

locale».



Così Mimmo Pirisi, capogruppo in aula del Partito democratico di Alghero. «Ancora di più oggi appare fondamentale alla luce dell’impugnazione da

parte del Governo Draghi del Piano casa, piano voluto dalla

inconcludente giunta sardo-leghista, che si è ostinata a voler

approvare uno strumento Urbanistico dannoso per l’intera Isola e in

particolare per il comparto agricolo, che in un solo colpo si è visto

franare le poche certezza di crescita, per favorire la speculazione

edilizia, a colpi di condoni e sanatoria di scantinati esistenti, oltre

che ad un aumento di cubature nelle fasce costiere, senza nessun vincolo

di sorta».



«Ora - conclude il capogruppo Dem di Alghero - con buona pace dei furbi e di chi non aveva a cuore il territorio Sardo chi vuole fare economia e far crescere il comparto agricolo ha nel nostro territorio uno strumento fondamentale di sviluppo che può fare la differenza mantenendo intatto l'ambiente circostante». Commenti ALGHERO - «Fortunatamente abbiamo il “Piano della Bonifica”, e fortunatamente il Comune di Alghero, la Nurra di Alghero i suoi veri imprenditori agricoli, possono usufruire di questo importante e unico strumento urbanistico e di sviluppo agricolo per il nostro territorio. Tutto grazie anche alla testardaggine e perseveranza dell’amministrazioneBruno, che ha creduto sin dall’inizio in una battaglia di sviluppo,portata avanti in prima istanza dal Partito Democratico regionale elocale».Così Mimmo Pirisi, capogruppo in aula del Partito democratico di Alghero. «Ancora di più oggi appare fondamentale alla luce dell’impugnazione daparte del Governo Draghi del Piano casa, piano voluto dallainconcludente giunta sardo-leghista, che si è ostinata a volerapprovare uno strumento Urbanistico dannoso per l’intera Isola e inparticolare per il comparto agricolo, che in un solo colpo si è vistofranare le poche certezza di crescita, per favorire la speculazioneedilizia, a colpi di condoni e sanatoria di scantinati esistenti, oltreche ad un aumento di cubature nelle fasce costiere, senza nessun vincolodi sorta».«Ora - conclude il capogruppodi Alghero - con buona pace dei furbi e di chi non aveva a cuore il territorio Sardo chi vuole fare economia e far crescere il comparto agricolo ha nel nostro territorio uno strumento fondamentale di sviluppo che può fare la differenza mantenendo intatto l'ambiente circostante».