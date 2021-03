Cor 15:33 «Vaccini, insostenibile disorganizzazione» Montano le proteste ad Alghero per l´andamento, decisamente discutibile, delle vaccinazioni per gli over 80. Ecco la foto scattata lunedì alle ore 9.30 all´esterno dell´ospedale Civile



nella foto). «Per fortuna che gli ultra-ottantacinquenni non sono solubili nell'acqua e sono idrorepellenti» l'amaro commento di un cittadino algherese decisamente sconcertato per l'andamento della campagna vaccinale sul territorio di Alghero. «Di questo passo, con questa organizzazione (si fa per dire), rimarremo sempre l'ultima Regione per percentuale di somministrazioni. E' veramente assurdo che questo accada e che nessuno intervenga per rimediare a questa insostenibile disorganizzazione». Commenti ALGHERO - Ore 9.30 del 22 marzo 2021, Ospedale Civile di Alghero, sala d'attesa "open space" per i vaccinandi Covid-19, decisamente deserta, pare a causa della mancanza di vaccini ().