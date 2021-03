Cor 8:57 «Assemblea pubblica urgente» Sette consiglieri e membri dell´assemblea del Parco Regionale di Porto Conte, chiedono al presidente la convocazione urgente per dibattere - in presenza - in merito alle recenti comunicazioni dei vertici di Casa Gioiosa sui lavori di Punta Giglio







Insomma, sui lavori di riqualificazione di Punta Giglio la polemica non accenna a placarsi. Tanto che sette consiglieri e membri dell'assemblea del Parco Regionale di Porto Conte - l'ex sindaco Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo - chiedono al presidente Raimopndo Tilloca la convocazione urgente per dibattere - in presenza - proprio in merito alle recenti comunicazioni dei vertici di Casa Gioiosa in riferimento all'intyervento in corso di realizzazione a Punta Giglio.



I consiglieri così, considerata la rilevanza pubblica dell'argomemnto e le ripercussioni politico-istituzionali dello stesso, chiedono che la riunione venga convocata in deroga ai venti giorni previsti, e soprattutto in presenza, eventualmente anche all'aperto. Una strana curiosità di non poco conto: mai l'assemblea del Parco (ma neppure il Consiglio) fino ad oggi ha dibattuto sull'intervento previsto a Punta Giglio. Commenti ALGHERO - Che le dichiarazioni ufficiali del Parco di Porto Conte aprissero un fronte di totale incertezza non vi erano dubbi. Perchè poco o per nulla istutizionali - scaricando eventuali e presunte responsabilità sull'ex amministrazione comunale - ma anche scoperchiando alcune incongruenze sull'iter autorizzativo comunale, privo delle prescrizioni sulla protezione dell'avifauna pubblicate dallo stesso parco