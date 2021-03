Red 14:11

Manutenzione straordinaria vie alberate

Proseguono le opere di manutenzione straordinaria sulle vie alberate della città, coordinate dal Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Domenica, tocca a Viale Italia

SASSARI - Proseguono le opere di manutenzione straordinaria sulle vie alberate della città, coordinate dal Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Domenica 28 marzo è prevista la potatura degli alberi di Viale Italia, sul lato del tracciato della metropolitana di superficie, a partire dalle 8. Dopo Corso Vico, Piazza Stazione, Piazza Falcone, Via Carso, Via delle Croci, Via Cilea, Via Kennedy, Via D’Annunzio, Via Carducci, Via Buonarotti, Via Tintoretto, Via Veronese, Via Vecellio e Via Da Vinci, la prossima settimana si concluderanno i lavori con la potatura degli alberi di Viale Mameli e di Viale Trieste, per un totale di quasi 500 esemplari messi in sicurezza nell’ultimo periodo.