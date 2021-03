Red 9:20 Di nuovo al volante senza patente: denunciato Mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Alà dei sardi hanno sorpreso un 20enne alla guida di un’auto di sua proprietà privo di patente di guida, poichè mai conseguita. Il giovane era stato sanzionato per la stessa violazione circa un anno e mezzo fa



ALA' DEI SARDI – Ieri (giovedì), i Carabinieri della Stazione di Alà dei sardi, dopo alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato libertà un 20enne che, mercoledì, è stato fermato alla guida di un’auto di sua proprietà privo di patente di guida, poichè mai conseguita. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il giovane era stato già sanzionato per la stessa violazione circa un anno e mezzo fa.



La norma prevede che la recidiva di tale violazione nel biennio sia punita con la sanzione penale, in luogo di quella amministrativa pecuniaria e con il sequestro del veicolo per la confisca, in luogo del fermo amministrativo. Pertanto, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria ed il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca e temporaneamente affidato in custodia allo stesso proprietario.