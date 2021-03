Red 9:58 Controlli anti-Covid: sanzionato 38enne Giovedì notte, i Carabinieri hanno sorpreso un ozierese alla guida della propria autovettura a Thiesi, violando così il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, senza giustificato motivo



THIESI – Giovedì notte, durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti Covid-19, i Carabinieri della Stazione di Thiesi hanno sanzionato un 38enne ozierese, già noto alle Forze dell'ordine, perché trovato alla guida della propria autovettura, violando così il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, senza giustificato motivo, imposti dall’attuale normativa anti Covid-19. Il giovane era già stato sanzionato in precedenza per analoghe condotte.