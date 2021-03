Red 20:37 Porto Torres: sale la curva dei contagi «I pubblici esercizi collaborino al rispetto delle regole o arriveranno provvedimenti drastici», ammonisce il sindaco Massimo Mulas







Sul fronte delle vaccinazioni, sono 369 gli ultraottantenni turritani che questa settimana hanno ricevuto il siero nel mini hub allestito nella Sala Filippo Canu. La campagna proseguirà la prossima settimana: martedì 30 e mercoledì 31 marzo dalle 14 alle 20; giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile dalle 10 alle 14. Come accaduto nei giorni scorsi, saranno convocate cento persone al giorno: gli utenti saranno fatti accomodare nella sala, mentre gli accompagnatori aspetteranno fuori. Nella prima settimana. le chiamate sono state effettuate dal personale del Comune, che ha ricevuto gli elenchi dai medici di base: per i prossimi giorni le convocazioni saranno curate dalla Consulta del volontariato, che si è messa a disposizione per effettuare questo servizio delicato e complesso.



Alla logistica collaborano anche il Cisom, gli scout dell'Agesci e l'Avis di Campanedda. Il Comune è in attesa di indicazioni su come saranno effettuati i vaccini a domicilio per le persone allettate o impossibilitate a uscire di casa. Chi avesse particolari condizioni di salute e volesse chiarimenti deve contattare il proprio medico di base o leggere il Piano vaccinale dell'Ats Sardegna sul sito internet istituzionale del Comune. «Le operazioni stanno procedendo in modo ordinato - prosegue il primo cittadino - e per questo non posso che ringraziare il personale dell'Ats e del Comune, che hanno lavorato insieme ai medici di base per superare ogni problema. Ma ringrazio di cuore anche i volontari, che stanno offrendo un supporto fondamentale. Abbiamo visto come fosse necessario effettuare a Porto Torres la campagna vaccinale per gli over 80. Mi ha colpito la sensibilità manifestata da tutti verso i nostri anziani: il segno che siamo una comunità empatica e con un cuore grande». Commenti PORTO TORRES - Sale lievemente la curva dei contagi a Porto Torres: oggi (sabato), si registrano undici positivi (cinque in più rispetto a sabato scorso), di cui due ricoverati, mentre sono quattordici le persone in quarantena. «In tutta la Sardegna stanno di nuovo salendo gli indici - dichiara il sindaco Massimo Mulas - e per questo è fondamentale fare la massima attenzione: non roviniamo la futura stagione estiva. Se i numeri dovessero peggiorare, sono pronto prendere i provvedimenti più idonei per evitare che a Porto Torres sorgano focolai come sta avvenendo in diversi centri dell'Isola: chiedo per questo una particolare collaborazione agli esercizi pubblici, dove è decisivo il rispetto scrupoloso delle regole. Ricordo, ad esempio, che non si può sostare di fronte ai bar: se l'asporto è concesso vuole dire che si può prendere un prodotto e portarlo via, senza assembrarsi di fronte agli ingressi. Sono pronto a prendere provvedimenti drastici per tutelare la salute pubblica. Mi spiace constatare che in tanti non abbiano compreso il rischio che si sta correndo. Lancio anche un invito ai più giovani: il Comune ha messo a disposizione dei fondi per effettuare uno screening degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, e ci è dispiaciuto che in tanti non si siano presentati per timore di un responso che limitasse la libertà. Sottoporsi ai tamponi è un atto di responsabilità: prima di tutto nei confronti dei familiari, soprattutto quelli anziani, ma anche verso tutta la comunità. Per uscire da questo incubo ognuno deve dare il proprio contributo».Sul fronte delle vaccinazioni, sono 369 gli ultraottantenni turritani che questa settimana hanno ricevuto il siero nel mini hub allestito nella Sala Filippo Canu. La campagna proseguirà la prossima settimana: martedì 30 e mercoledì 31 marzo dalle 14 alle 20; giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile dalle 10 alle 14. Come accaduto nei giorni scorsi, saranno convocate cento persone al giorno: gli utenti saranno fatti accomodare nella sala, mentre gli accompagnatori aspetteranno fuori. Nella prima settimana. le chiamate sono state effettuate dal personale del Comune, che ha ricevuto gli elenchi dai medici di base: per i prossimi giorni le convocazioni saranno curate dalla Consulta del volontariato, che si è messa a disposizione per effettuare questo servizio delicato e complesso.Alla logistica collaborano anche il Cisom, gli scout dell'Agesci e l'Avis di Campanedda. Il Comune è in attesa di indicazioni su come saranno effettuati i vaccini a domicilio per le persone allettate o impossibilitate a uscire di casa. Chi avesse particolari condizioni di salute e volesse chiarimenti deve contattare il proprio medico di base o leggere il Piano vaccinale dell'Ats Sardegna sul sito internet istituzionale del Comune. «Le operazioni stanno procedendo in modo ordinato - prosegue il primo cittadino - e per questo non posso che ringraziare il personale dell'Ats e del Comune, che hanno lavorato insieme ai medici di base per superare ogni problema. Ma ringrazio di cuore anche i volontari, che stanno offrendo un supporto fondamentale. Abbiamo visto come fosse necessario effettuare a Porto Torres la campagna vaccinale per gli over 80. Mi ha colpito la sensibilità manifestata da tutti verso i nostri anziani: il segno che siamo una comunità empatica e con un cuore grande».