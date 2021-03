Red 9:28 Ute Alghero: si parla di cittadinanza attiva Domani pomeriggio, Antonella Derriu , per l´Azienda speciale Parco di Porto Conte, terrà all´Università delle tre età di Alghero una conferenza di presentazione del progetto “Pre-occupiamoci della nostra storia: un esempio di cittadinanza attiva”



Commenti ALGHERO – Domani, martedì 30 marzo, alle 16.30, in modalità “didattica a distanza”, Antonella Derriu , per l'Azienda speciale Parco di Porto Conte-Servizio Educazione ambientale e fruizione-Ufficio Ceas, terrà una conferenza di presentazione del progetto “Pre-occupiamoci della nostra storia: un esempio di cittadinanza attiva”.