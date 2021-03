Red 22:21 Cocaina in casa: 37enne in manette L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione con trentacinque dosi di cocaina pronte per essere smerciate e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa aveva anche marijuana, diverse centinaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e il materiale per il confezionamento



VALLEDORIA - Da tempo, un incessante via vai di giovani dalla sua abitazione aveva richiamato l’attenzione dei Carabinieri e, ieri mattina (domenica), i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno fatto scattare il blitz. In manette è finito un 37enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine e da tempo trasferitosi nel paese.



L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione con trentacinque dosi di cocaina pronte per essere smerciate e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa, oltre alla cocaina, i Carabinieri hanno trovato anche marijuana, diverse centinaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, sostanza per il cosiddetto “taglio” dello stupefacente, materiale per il suo confezionamento in dosi e un bilancino di precisione, ossia il kit necessario per lo spaccio al dettaglio, che è stato sequestrato.



L’operazione si inserisce nella consueta attività di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti nella Bassa Valle del Coghinas. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato nella propria abitazione, dove è rimasto in regime di arresti domiciliari fino all’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta questa mattina nel Tribunale di Sassari.