Red 20:23 Droga a Ovodda: 28enne in manette I Carabinieri della locale Stazione, con i colleghi della Stazione di Teti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un giovane trovato in possesso di 5chilogrammi di infiorescenze di marijuana e 5grammi di cocaina



OVODDA – Sabato sera, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Tonara nell’arco dei fine settimana, i militari della Stazione di Ovodda, nel corso di un controllo d’iniziativa, con i colleghi della Stazione di Teti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. Il giovane è stato controllato a bordo dell’autovettura di un conoscente e trovato in possesso di 2grammi di cocaina suddivisi in dosi.



A quel punto, è scattata la perquisizione nei locali nella sua disponibilità, dove sono stati trovati 5chilogrammi di marijuana, altre due dosi di cocaina e circa 650euro in contanti, verosimile provento di spaccio. Il tutto è stato sequestrato dai militari procedenti e la Procura della Repubblica di Nuoro ha disposto l’arresto nel proprio domicilio e, dopo la convalida, ha confermato la misura cautelare nella propria abitazione.