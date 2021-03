Red 22:11 Alghero: salvato un cucciolo di gabbiano Oggi, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli hanno effettuato un intervento di salvataggio per un volatile finito dentro il pozzo luce di un´abitazione del centro storico



ALGHERO - Oggi (martedì), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, ad Alghero, hanno effettuato un intervento di salvataggio per un cucciolo di gabbiano finito dentro il pozzo luce di un'abitazione del centro storico. Il cucciolo stava bene ed è stato liberato dagli stessi Vigili del fuoco, che lo hanno fatto volare vicino alla Torre di San Giacomo.