Campagna vaccinale: 24 corse giornaliere per la Promocamera

Viceversa, dal polo fieristico è possibile raggiungere il centro città con lo stesso numero di corse, sempre ogni 40', a partire dalle 6.40 per rientrare con l'ultimo collegamento alle 22. E' assolutamente possibile, quindi, raggiungere autonomamente e senza l’ausilio di mezzi privati il centro vaccinale Covid-19, ricordandosi sempre di rispettare le basilari regole di buonsenso da attuare a bordo dei mezzi: essere in possesso di un titolo di viaggio in corso di validità da convalidare una volta sul bus, indossare correttamente la mascherina protettiva coprendo naso e bocca, non parlare specialmente ad alta voce sul mezzo, evitare il faccia a faccia con altri passeggeri e igienizzarsi le mani. Commenti SASSARI - Raggiungere facilmente con il trasporto pubblico il polo fieristico di Promocamera per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 è possibile grazie ad Atp Sassari: sono infatti ventiquattro le corse attive dal lunedì al sabato, che collegano Via Tavolara e la Promocamera, a partire dalla prima corsa delle 6.20 fino all’ultimo collegamento dal centro verso la struttura, programmato per le 21.40.Viceversa, dal polo fieristico è possibile raggiungere il centro città con lo stesso numero di corse, sempre ogni 40', a partire dalle 6.40 per rientrare con l'ultimo collegamento alle 22. E' assolutamente possibile, quindi, raggiungere autonomamente e senza l’ausilio di mezzi privati il centro vaccinale Covid-19, ricordandosi sempre di rispettare le basilari regole di buonsenso da attuare a bordo dei mezzi: essere in possesso di un titolo di viaggio in corso di validità da convalidare una volta sul bus, indossare correttamente la mascherina protettiva coprendo naso e bocca, non parlare specialmente ad alta voce sul mezzo, evitare il faccia a faccia con altri passeggeri e igienizzarsi le mani.