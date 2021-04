S.A. 10:12 Covid: Alghero segue Cagliari

Sono state notificate 8 contestazioni nei porti di Olbia (4) e di Golfo Aranci (2), perché privi di un giustificato motivo, e di Arbatax (2) per mancata registrazione nell'applicazione “Sardegna sicura”. Sono stati effettuati anche 122 controlli nel territorio. Commenti ALGHERO - Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Nella nota diffusa dalla Regione Sardegna emergono i primi dati: 3.773 controlli negli scali aeroportuali e portuali.Tra questi: 1.385 nell’aeroporto di Cagliari e 731 in quello di Alghero; 1.007 nel porto di Olbia, 269 in quello di Porto Torres, 180 a Golfo Aranci, 111 a Santa Teresa di Gallura, 50 a Cagliari e 40 ad Arbatax. Il monitoraggio è avvenuto tra le ore 18 del 31 marzo e le ore 18 del primo aprile.Sono state notificate 8 contestazioni nei porti di Olbia (4) e di Golfo Aranci (2), perché privi di un giustificato motivo, e di Arbatax (2) per mancata registrazione nell'applicazione “Sardegna sicura”. Sono stati effettuati anche 122 controlli nel territorio.