Musei Civici di Cagliari: parte "Extra Museo" "Extra Museo. L'arte fuori dai Musei Civici": nasce la nuova idea di coinvolgere il pubblico per uscire dalle sale espositive e utilizzare la città come luogo privilegiato. Attività nei Giardini Pubblici, nel Giardino "Sotto le mura", in Piazza Palazzo e per le vie di Cagliari.







Extra Museo. L'arte fuori dai Musei Civici è il nuovo format ideato dai Musei Civici di Cagliari, per uscire dalle sale espositive e utilizzare la città come luogo privilegiato per sopperire, nonostante le chiusure dei luoghi della cultura determinate dall’avvento della pandemia, all’esigenza di garantire un’offerta culturale e artistica di qualità. I percorsi offerti sono differenti: Per le vie della Città: 11 manifesti con la raffigurazione di alcuni dei capolavori che compongono la collezione Ugo, una tra le raccolte pubbliche più complete in Italia di Arte contemporanea, nazionale e internazionale, compresa tra gli anni '60 e '70. Ai Giardini Pubblici, la Galleria Comunale d’Arte sarà chiusa, però sarà possibile seguire una visita guidata in presenza, guidata da una storica dell'arte, proprio nel parco ottocentesco.



Nei giorni di sabato e domenica, saranno offerti diversi percorsi culturali: a seconda del giorno, dai Giardini Pubblici, al seguito di una guida turistica abilitata, partiranno due percorsi differenti che approderanno al quartiere di Castello o a quello di Villanova. Inoltre mercoledì 7 e mercoledì 21 aprile ci saranno differenti attività didattiche: "Da cosa nasce cosa" curate dagli operatori della Biblioteca Specialistica della Galleria Comunale d'Arte e venerdì 23 aprile "Giocare con la Natura". Contestualmente alle attività in presenza, continueranno anche quelle virtuali: "Riscoprendo il Novecento sardo" e "A tu per tu con l'opera", pensate come un approfondimento curato da una storica dell'arte dei Musei e tra le novità pensate per il pubblico dei Musei, anche le visite tematiche esclusive su piattaforme web, dove gli utenti potranno seguire le storiche dell'arte e interagire con loro in tempo reale. Tra i temi previsti, la simbologia nell'arte e la raffigurazione degli animali nelle opere d'arte.