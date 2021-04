Red 20:11 Incendiò autovettura a Uri: sassarese in manette Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Uri e del Nucleo Operativo radiomobile di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una 28enne sassarese, già agli arresti domiciliari



URI - Ieri mattina (sabato), i Carabinieri della Stazione di Uri e del Nucleo Operativo radiomobile di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una 28enne sassarese, già agli arresti domiciliari. Tra i reati che le vengono contestati, l’incendio di una Volkswagen Golf risalente al 6 febbraio, a Uri.



Le indagini effettuate dai militari uresi, che si sono avvalsi anche degli impianti di videosorveglianza comunali, hanno consentito di costituire un quadro probatorio di grave colpevolezza a carico della donna, condiviso dalla Procura di Sassari che ha avanzato la richiesta di misura cautelare, emanata dal giudice per le indagini prelimanri del Tribunale di Sassari ed eseguita questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Sassari. La 28enne è stata associata alla Casa circondariale di Bancali a disposizione dell’Autorità giudiziaria.