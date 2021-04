Cor 14:05 Lanusei: minori sorpresi con marijuana I Carabinieri della Stazione di Lanusei hanno tratto in arresto due minori, sorpresi con 150 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish. Per i due si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu



Commenti LANUSEI - Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Lanusei hanno tratto in arresto due minori, sorpresi con 150 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish. Contestualmente i militari hanno sottoposto a sequestro quattro bilancini di precisione “portatili” nonché la somma contante di circa € 160,00 ritenuta provento di spaccio ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I giovani sono stati associati al Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu (CA), a disposizione dell’Autorità giudiziaria.