S.A. 8:04 Capoterra entra in zona rossa Ordinanza firmata ieri sera dal sindaco Francesco Dessì con la quale dà il via alle nuove restrizioni a partire da questa mattina alle 8 e fino alle ore 24 di martedì 20 aprile







Salgono così a 15 le località dell'isola in lockdown. Già Uri aveva prolungato la zona rossa fino al 20 aprile dopo i dati non confortanti sulla curva dei contagi e ben 152 casi positivi nel paese del Sassarese.



