S.A. 11:31 Yasmin Bradi presenta il suo disco a Barcellona La presentazione ufficiale del disco è programmata con un concerto che si terrà l’8 aprile all’Harlem Jazz Club di Barcellona, durante il festival internazionale della canzone BarnaSants







La cantante, recentemente premiata col premio Donna Fidapa, con questo disco cerca di ristabilire, attraverso la canzone tradizionale algherese interpretata con gusto, eleganza e grande personalità, il vincolo con la propria terra d’origine. L’uso di strumenti acustici in questo lavoro non è casuale. È una scelta che serve a riportare in scena quei suoni caldi, più intimi e autentici che permettono all’ascoltatore di rivivere le atmosfere evocatrici e genuine tipiche del passato, lasciando allo stesso tempo lo spazio per nuovi esperimenti sonori futuri.



Nel disco sono contenute anche tre composizioni di autori contemporanei come, per esempio, "La neu” scritta da Bradi con Francesco Ballone, con la quale si è aggiudicata il premio Pino Piras ed un prestigioso secondo posto ai Premi Andrea Parodi del 2010. L’11 aprile, Bradi tornerà ad esibirsi a Barcellona, in duo con il pianista Riccardo Pinna. Lo farà sul palco virtuale dell’"Assotziu Stream Festival", un evento di tre giorni in streaming organizzato da l’Assòtziu de sos Sardos in Catalugna.

La musica, il migliore canale per condividere lingua e cultura.

La musica è sempre stata il canale più vitale ed utilizzato per diffondere la lingua e la cultura di Alghero. Yasmin Bradi canta nella sua lingua da molti anni. Nel 1995 è diventata la solista principale delle canzoni di Antonello Colledanchise. Insieme hanno vinto il prestigioso Premio Faber (2002) per la canzone "Sem com ondes de Mar", grazie alla quale Bradi ha potuto realizzare il suo sogno di svolgere un tour del Brasile.



Bradi, che insegna musica alle scuole primarie, è stata ambasciatrice dell’algherese in diverse occasioni. Si è esibita all’Universitat Catalana d’Estiu, il principale luogo di ritrovo del pancatalanismo, che si svolge ogni anno a Prada de Conflent ed al Festival Internazionale "Creative Connexions" di Dublino. Dopo aver vissuto qualche anno a Barcellona per approfondire la conoscenza della lingua catalana, nel 2017 è stata invitata per la prima volta al Festival de Cançό BarnaSants, dove ha cantato con Rosa Zaragoza, un repertorio del folklore tradizionale sefardita, andaluso e cristiano. Nel 2019 è stata invitata a portare la sua musica sul palco della Fira de Calella i de l’Alt Maresme.



