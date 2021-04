S.A. 15:29 Covid, soffrono i professionisti sardi Confprofessioni Sardegna presenta il II Rapporto Regionale sulle libere professioni in Sardegna. Tra i professionisti crescono veterinari e attività scientifiche, ma soffrono commercialisti e consulenti d’impresa.







«Il Rapporto regionale è uno strumento di analisi indispensabile per conoscere la realtà professionale in Sardegna. Il nostro obiettivo è proprio quello di colmare la scarsa conoscenza del nostro mondo soprattutto a livello regionale», commenta il presidente nazionale di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Grazie a una grande mole di analisi, dati e informazioni ad oggi non reperibile in nessun’altra pubblicazione di settore, il Rapporto è una fonte di conoscenze fondamentale per mettere in campo efficaci politiche di sviluppo locale, un manuale pronto all’uso per i nostri interlocutori istituzionali e associativi, quanto mai utile in una fase così complessa come quella che stiamo vivendo».



I professionisti nel mercato del lavoro sardo. Il mercato del lavoro sardo registra tra il 2011 e il 2019 una diminuzione dell’1,9% degli occupati, con un calo che colpisce soprattutto gli indipendenti (-8,7%), gli imprenditori (-42,7%), coadiuvanti familiari, collaboratori e soci di cooperativa (-40,6%), e i lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani e commercianti), che calano dell’1,3%. Crescono invece dello 0,6% dei lavoratori dipendenti e del 2,8% i liberi professionisti, che, con circa 28 mila unità al 2019, costituiscono però il 19,3% dei lavoratori indipendenti sardi, dato che si colloca nettamente al di sotto dell’aggregato nazionale (27%).



I veterinari trainano la crescita, ma i commercialisti soffrono. Nell’Isola a farla da padrona sono le “Attività professionali, scientifiche e tecniche” - settore che racchiude principalmente avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, architetti e ingegneri - che nel 2019 rappresentano il 61% dei professionisti sardi. Seguono a distanza i professionisti della sanità e dell’assistenza sociale (18%), quelli del settore di commercio, finanza e immobiliare (15%) e dei servizi alle imprese e tempo libero (7%). Dal Rapporto curato dal prof. Paolo Feltrin emerge comunque un settore professionale che prova a reagire alla crisi: tra il 2011 e il 2019 nella Regione si registra un aumento di veterinari e addetti ad altre attività scientifiche (+146,1%), le professioni tecniche (architetti, ingegneri) segnano una crescita significativa (+19,4%) e anche gli avvocati e notai tengono il passo (+4,9%).



Soffrono invece i professionisti di area amministrativa (-26,6%), di commercio, finanza e immobiliare (-7,9%), di sanità e assistenza sociale (-2,4%) e dei servizi alle imprese (-26,8%), settori nei quali il ricambio generazionale fatica a decollare. Tra il 2011 e il 2019, infatti, si registra una diminuzione dei professionisti nella fascia d’età tra i 15 e i 34 anni, che non superano il 12% del totale dei professionisti sardi. Ad attrarre i più giovani sono invece le professioni legate alla “Sanità e assistenza sociale” che passa dal 11% nel 2011 al 30% nel 2019; all’Area Legale, che passa dal 2 all’8%, all’area amministrativa (dal 3 al 17%) e il settore dei “Veterinari”, in cui i giovani tra i 15 e i 34 anni passano dal 5 al 25%. Stazionario l’andamento anche tra gli over 55 che tra il 2011 e il 2019 segna un modesto incremento a livello di sistema. Tuttavia, scendendo nel dettaglio, la quota di lavoratori con più di 55 anni, composta da professionisti esperti, è particolarmente attiva nel settore “Servizi alle imprese e tempo libero”, che passa dal 3% del 2011 al 45% del 2019, nelle professioni giuridiche (+9%), nell’area amministrativa (+15%) e nell’area del commercio, finanza e immobiliare (+6%); mentre i settori che registrano una riduzione per la fascia over 55 sono “Area tecnica” (-3%), “Veterinari e altre attività scientifiche” (-13%) e “Sanità e assistenza sociale” (-21%). Il totale dei professionisti sardi over 55 risulta stabile dal 2011 al 2019, e si assesta al 24% sul totale dei liberi professionisti.



Anche in Sardegna si conferma, come in tutta la Penisola, un marcato gap di genere tra professionisti e professioniste in ogni fascia d’età: gli uomini rappresentano il 63% dei professionisti sardi tra i 15 e i 34 anni, il 58% di quelli tra i 35 e i 44 anni, il 70% tra i 45 e i 54 anni, il 62% tra i 55 e i 64 e il 78% degli over 65. Per le due fasce di età 55-64 e over 65 il gap di genere è ancor più evidente rispetto a quello riscontrato nelle fasce dei più giovani, segnale che nelle nuove generazioni il divario tende a ridursi. Eppure sono proprio le professioniste ad aver un livello di istruzione superiore a quello dei colleghi maschi. Sebbene l’accesso a un ordine professionale richieda una laurea per la maggior parte delle professioni, in Italia la quota di professioniste laureate oscilla tra l’80% e l’85%, contro il 61%-67% dei colleghi maschi. Il trend è confermato anche in Sardegna, dove sono laureati solo il 65% dei professionisti, contro l’82% delle libere professioniste. Commenti CAGLIARI - «Incominciamo dai dati per chiedere alla Regione di programmare politiche espansive a favore dei professionisti sardi». Con queste parole, la presidente di Confprofessioni Sardegna, Susanna Pisano (foto), annuncia la presentazione del II Rapporto sulle Libere Professioni in Sardegna, che sarà presentato venerdì 9 aprile 2021, a partire dalle ore 15.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Confprofessioni. E i dati del Rapporto fotografano una Regione sospesa. Con un PIL stagnante e un’occupazione bloccata agli stessi livelli di dieci anni fa, la Sardegna fa i conti con le conseguenze economiche del Coronavirus. 