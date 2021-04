Orgosolo: ricerche a tutto campo su Mesina

19:03 Truffe on-line: scatta la denuncia L’indagine dei Carabinieri della Stazione di Torralba ha permesso di appurare che l’abilità di questi criminali è tale da svolgere in maniera seriale questo tipo di truffa, riuscendo a prelevare migliaia di euro dai conti delle vittime

20:31 Assembramenti a Uri: cinque sanzionati Il gruppetto di amici è stato pizzicato dai Carabinieri della locale Stazione mentre stavano in fondo a una via del paese, con birre in mano, parlando tranquillamente e senza mascherine

4/4/2021 Beneficio revocato: 21enne in carcere Il beneficio è stato revocato in quanto il sassarese si è reso responsabile di vari reati, prevalentemente furti, anche in abitazione. L´arrestato, dopo i prescritti adempimenti, è stato accompagnato all’istituto penale per i minorenni di Quartucciu

6/4/2021 Festività in zona rossa: controlli extra nel Nuorese Numerosi i servizi e controlli in tutta la provincia di Nuoro messi in opera da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell´emergenza epidemiologica da Covid-19