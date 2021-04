Red 19:03 Truffe on-line: scatta la denuncia L’indagine dei Carabinieri della Stazione di Torralba ha permesso di appurare che l’abilità di questi criminali è tale da svolgere in maniera seriale questo tipo di truffa, riuscendo a prelevare migliaia di euro dai conti delle vittime



TORRALBA - Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Torralba, scattate dopo una truffa relativa a credenziali per l’accesso al portale della banca, hanno permesso di scoprire che il denunciato era un esperto criminale che, utilizzando vari portali internet, generava un messaggio di testo a nome della banca “Monte dei Paschi di Siena”, segnalando all’utente destinatario la necessità di dover procedere al cambio della propria password per accedere al portale della banca, a causa di millantati accessi anomali.



L’utente, spaventato dalla possibilità che qualcuno stesse tentando di prelevare i propri risparmi, aderiva alla richiesta che, con raggiri, lo induceva a svelare i propri dati personali. Le analisi hanno evidenziato che questa attività viene svolta con metodi diversi (click su un link nel sms che riporta a un sito creato fittiziamente e in grado di registrare le credenziali inserite, o con telefonate in cui il truffatore guida l’utente nella procedura di cambio password riuscendo cosi a farsele comunicare direttamente dall’interessato). Una volta acquisite le credenziali, viene effettuato l’accesso per effettuare bonifici su conti terzi intestati agli stessi responsabili del reato.



L’indagine ha permesso di appurare che l’abilità di questi criminali è tale da svolgere in maniera seriale questo tipo di truffa, riuscendo a prelevare migliaia di euro dai conti delle vittime. L’invio degli sms avviene in maniera casuale verso molteplici numeri di telefono, finché non viene individuata la vittima che cade nella trappola.