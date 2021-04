Red 19:38 Ruba un´auto: 55enne in manette Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un 55enne per tentato furto aggravato



OLBIA – Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un 55enne per tentato furto aggravato. I militari sono stati allertati da una guardia giurata, che ha notato un uomo incappucciato aggirarsi nel parcheggio del Comando della Polizia locale, tentando anche di aprire un ufficio di Abbanoa.



Il 55enne è stato individuato poco dopo, mentre, ben incappucciato, stava aprendo una macchina nelle vicinanze di un altro parcheggio. Durante il controllo, i Carabinieri lo hanno identificato e verificato prima che l’uomo stesse violando le prescrizioni che aveva a suo carico per la libertà vigilata, e poi, nelle tasche dei pantaloni, le chiavi della macchina. L’uomo ha detto di essere il proprietario dell'auto, aprendo con naturalezza la portiera e mostrando la carta di circolazione e i tagliandi assicurativi, sostenendo di non aver ancora perfezionato il passaggio di proprietà. Intanto, aveva già provveduto a creare un metodo rustico usando dei nottolini di nylon per non far bloccare lo sterzo durante la marcia.



Dal controllo dei documenti dell’auto si è risaliti al vero proprietario: un 25enne, che ha successivamente sporto denuncia e ha confermato di avere la chiusura centralizzata rotta e di essere solito metterne le chiavi nel cruscotto. Al 55enne è stato anche sequestrato un annaffiatoio (di proprietà di un vicino bar) e un tubo in plastica (Abbanoa), che sarebbero serviti all’uomo per trasferire del carburante da altre macchine, essendo a “secco”. L’Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.