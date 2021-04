S.A. 11:31 68 positivi a Sassari, Barracelli all´hub 68 le persone positive al coronavirus, di cui 3 nuovi casi e 12 i ricoverati. Questo l´ultimo bollettino da parte del Comune di Sassari sui dati Covid aggiornati a mercoledì 7 aprile. Dopo le proteste di ieri, oggi una pattuglia è presente per ordinare i flussi







Polizia locale all'Hub. Dopo i disordini e le proteste di ieri in coda all'esterno del centro vaccinale, oggi a supporto del personale adibito alla sicurezza dall’Ats, c'è una pattuglia dei Barracelli messa a disposizione, dalle 8 alle 20, dall’Amministrazione comunale, che sarà presente per tutti i mesi della campagna vaccinale. La Polizia locale ha anche consigliato agli organizzatori di potenziare il numero delle guardie giurate, per distribuire meglio le persone all’interno del piazzale e delle tensostrutture e per consentire a chi attende di ripararsi dal freddo di questi giorni e dal caldo dei prossimi.

