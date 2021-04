S.A. 9:00 Sardegna e Sicilia si candidano isole Covid free I presidenti delle due Regioni, Christian Solinas e Nello Musumeci, chiedono al Governo Draghi di «avere il coraggio» e di andare oltre la proposta di vaccinazione delle isole isole minori del Paese, puntando su Sardegna e Sicilia







«La nostra condizione di insularità, che limita i punti d'accesso a porti e aeroporti, rende più semplice il controllo sanitario - si legge in una dichiarazione congiunta -. Vaccinando l'intera popolazione potremo ospitare in piena sicurezza i turisti aprendo veri e propri corridoi preferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione o utilizzando il modello dei voli e delle navi Covidtested, che garantisce un'enorme attrattività internazionale».



I due governatori propongono di coprire con risorse regionali il costo per l'acquisto preferenziale delle dosi necessarie all'immunizzazione totale delle rispettive popolazioni: «siamo pronti a sperimentare per primi queste soluzioni. La stagione turistica è alle porte e non possiamo permetterci un danno economico che metterebbe sul lastrico migliaia di famiglie. Per questo ribadiamo la nostra totale disponibilità e chiediamo al Presidente Draghi di poter acquistare dosi Pfizer, Moderna, J&J o Sputnik anche a nostre spese, pur di raggiungere l'obiettivo di una piena immunizzazione delle nostre Isole». Commenti CAGLIARI - Sardegna e Sicilia si candidano a diventare isole Covid free. Sull'onda degli esempi di Grecia, Maldive e molte altre isole nel mondo che stanno completando le campagne di vaccinazione per far ripartire il turismo. Nei giorni in cui la Sardegna, in particolare, è stretta tra la zona arancione e quella rossa a causa del balzo dell'indice Rt, si vuole guardare al prossimo futuro. I presidenti delle due Regioni, Christian Solinas e Nello Musumeci, chiedono al Governo Draghi di «avere il coraggio» e di andare oltre la proposta di vaccinazione delle isole isole minori del Paese, puntando su Sardegna e Sicilia.«La nostra condizione di insularità, che limita i punti d'accesso a porti e aeroporti, rende più semplice il controllo sanitario - si legge in una dichiarazione congiunta -. Vaccinando l'intera popolazione potremo ospitare in piena sicurezza i turisti aprendo veri e propri corridoi preferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione o utilizzando il modello dei voli e delle navi Covidtested, che garantisce un'enorme attrattività internazionale».I due governatori propongono di coprire con risorse regionali il costo per l'acquisto preferenziale delle dosi necessarie all'immunizzazione totale delle rispettive popolazioni: «siamo pronti a sperimentare per primi queste soluzioni. La stagione turistica è alle porte e non possiamo permetterci un danno economico che metterebbe sul lastrico migliaia di famiglie. Per questo ribadiamo la nostra totale disponibilità e chiediamo al Presidente Draghi di poter acquistare dosi Pfizer, Moderna, J&J o Sputnik anche a nostre spese, pur di raggiungere l'obiettivo di una piena immunizzazione delle nostre Isole».