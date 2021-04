S.A. 7:39 Banchetto tra politici in hotel, blitz dei finanzieri Non si placa la polemica sul pranzo che si è tenuto in un ristorante nei giorni scorsi in una struttura ricettiva termale di Sardara, sud Sardegna, e a cui avrebbero preso parte circa 40 persone tra cui politici, dirigenti e funzionari regionali







CAGLIARI - Un pranzo con circa 40 di persone è stato fermato alcuni giorni fa da un blitz dei finanzieri di Sanluri. Dopo che la metà è riuscita a dileguarsi, 19 sarebbero stati identificati. Il fatto è avvenuto in un hotel termale di Sardara.Oltre ad essere vietato per le normative anti Covid, il pranzo ha destato ancora più sconcerto perchè avrebbe coinvolto diversi politici, dirigenti e funzionari regionali. Sono scattate le sanzioni le caso, ma non si placa la polemica.E' stata presentata un'interrogazione urgente in Consiglio regionale da parte dell'esponente del Movimento Cinque Stelle Desiré Manca. Nel documento si chiede al presidente Solinas «se sia a conoscenza della ragione del pranzo, dei nomi dei partecipanti, e se non ritenga utile manifestare una netta presa di distanza stigmatizzando e ove possibile sanzionando le violazioni».