G.P. 18:20 Trenino verde nord Sardegna: firma del protocollo Domani, nella sala Angioy del palazzo della Provincia di Sassari, la firma del protocollo d’intesa del progetto dell’ARST in collaborazione con la Provincia di Sassari e con tutti i Comuni coinvolti per valorizzare la ferrovia storico-turistica del nord Sardegna







L’iniziativa della creazione di una rete di Comuni è stata fortemente voluta dalla Provincia di Sassari, dall’ARST e dalle stesse amministrazioni comunali, i cui territori sono attraversati dalle storiche linee ferroviarie e che intendono attivare iniziative di promozione del territorio anche attraverso il Trenino Verde. Il Protocollo definirà l’avvio delle attività della Rete denominata provvisoriamente Rete “Trenino Verde della Sardegna - Linea Alghero - Sorso - Sassari - Tempio - Palau” (Rete TVS) tra gli Enti Locali aderenti finalizzata a valorizzare l’offerta complessiva dei territori interessati attraverso iniziative di promozione comune.



Il progetto di Rete sarà sviluppato progressivamente attraverso specifici programmi, considerate come volano per lo sviluppo delle comunità locali, attraverso il potenziamento del servizio del Trenino Verde della Sardegna rendendo più efficiente una risorsa storica che attraversa il territorio e tramite l’utilizzo di soluzioni e di linguaggi innovativi che evidenzino le attuali risorse espressive locali. Si prevede inoltre l’attivazione di iniziative per il coinvolgimento degli operatori economici presenti nel territorio, per sviluppare momenti partecipati. Commenti ALGHERO - Domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 11.00 nella sala Angioy del palazzo della Provincia di Sassari, è prevista la firma del protocollo d’intesa del progetto dell’ARST in collaborazione con la Provincia di Sassari e con tutti i Comuni coinvolti per valorizzare la ferrovia storico-turistica del nord Sardegna, nell’anno in cui ricorre il centenario del viaggio dello scrittore inglese David Herbert Lawrence. Il progetto di promozione e valorizzazione della “Ferrovia del Trenino verde” è stato presentato lo scorso mese di febbraio - Il Trenino verde conquista il nord Sardegna - dall’Amministratore unico dell’Arst Roberto Neroni, finalizzato alla costituzione della “Rete del nord Sardegna” promossa dall’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois.L’iniziativa della creazione di una rete di Comuni è stata fortemente voluta dalla Provincia di Sassari, dall’ARST e dalle stesse amministrazioni comunali, i cui territori sono attraversati dalle storiche linee ferroviarie e che intendono attivare iniziative di promozione del territorio anche attraverso il Trenino Verde. Il Protocollo definirà l’avvio delle attività della Rete denominata provvisoriamente Rete “Trenino Verde della Sardegna - Linea Alghero - Sorso - Sassari - Tempio - Palau” (Rete TVS) tra gli Enti Locali aderenti finalizzata a valorizzare l’offerta complessiva dei territori interessati attraverso iniziative di promozione comune.Il progetto di Rete sarà sviluppato progressivamente attraverso specifici programmi, considerate come volano per lo sviluppo delle comunità locali, attraverso il potenziamento del servizio del Trenino Verde della Sardegna rendendo più efficiente una risorsa storica che attraversa il territorio e tramite l’utilizzo di soluzioni e di linguaggi innovativi che evidenzino le attuali risorse espressive locali. Si prevede inoltre l’attivazione di iniziative per il coinvolgimento degli operatori economici presenti nel territorio, per sviluppare momenti partecipati.