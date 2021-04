Red 19:38 Stati di ebrezza e guida senza patente: denunce nel Nuorese Proseguono i controlli del traffico veicolare nel Nuorese da parte dei Carabinieri. Cinque i conducenti denunciati, tre le patenti ritirate



NUORO – Proseguono i controlli del traffico veicolare nel Nuorese da parte dei Carabinieri. I militari della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 51enne di Onifai sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito.



All'uomo è stata ritirata la patente. Durante altro controllo alla circolazione stradale, è stato deferito un 30enne di Irgoli (con avviso orale), sorpreso alla guida della propria autovettura privo di patente, poiché revocata.



I Carabinieri della Squadriglia di Monte Pizzinnu hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 54enne di Irgoli che, sorpreso alla guida della propria autovettura visibilmente sotto l’influenza dell’alcol, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. I militari del Nucleo Radiomobile di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 74enne di Teti e un 42enne di Bitti sorpresi alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico superiore al consentito, che comportava il ritiro delle rispettive patenti di guida.