Red 22:37 Registro latte ovino: Deidda soddisfatto «Bene l´istituzione del Registro del latte ovino, come richiesto da Fratelli d´Italia», dichiara il parlamentare sardo Salvatore Deidda, dopo l´annuncio dei colleghi del Movimento 5 stelle Cadeddu e Cillis dell´avvio dei decreti







«Riforme attese che il Governo Conte, con il ministro Bellanova, avevano colpevolmente ignorato nonostante i solleciti tramite interrogazioni e ordini del giorno del sottoscritto e che, ad oggi, con spregio del regolamento dello stessi in Parlamento non hanno mai ottenuto risposta. Siamo felici che ci sia la volontà di attuare le riforme necessarie del settore considerato che, anche recentemente, noi di Fratelli d’Italia ci siamo fatti portavoce del disagio degli allevatori per il prezzo del latte che non sale e l'errata valutazione legata al solo pecorino romano che, invece, vola nelle vendite. Le riforme, però, non finiscono qui», conclude Deidda.



Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Finalmente, leggo soddisfatto che il Decreto attuativo che istituisce il registro del latte ovino sarà realtà come previsto dalle risoluzioni approvate all'unanimità dalla Commissione Agricoltura della Camera nella prima parte di legislatura, con la partecipazione di tutte le forze politiche e Fratelli d'Italia in prima fila con il sottoscritto e i colleghi Luca De Carlo, Cristina Caretta e Monica Ciaburro». Lo dichiara il deputato di FdI Salvatore Deidda dopo l'annuncio dei colleghi del Movimento 5 stelle Cadeddu e Cillis dell'invio dei decreti alla Conferenza Stato-Regioni da parte del ministro Stefano Patuanelli.«Riforme attese che il Governo Conte, con il ministro Bellanova, avevano colpevolmente ignorato nonostante i solleciti tramite interrogazioni e ordini del giorno del sottoscritto e che, ad oggi, con spregio del regolamento dello stessi in Parlamento non hanno mai ottenuto risposta. Siamo felici che ci sia la volontà di attuare le riforme necessarie del settore considerato che, anche recentemente, noi di Fratelli d’Italia ci siamo fatti portavoce del disagio degli allevatori per il prezzo del latte che non sale e l'errata valutazione legata al solo pecorino romano che, invece, vola nelle vendite. Le riforme, però, non finiscono qui», conclude Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda