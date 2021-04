Cor 13:11 Promocamera: calendario vaccini fino al 22 aprile Somministrazione del vaccino anti Covid-19. Di seguito il nuovo calendario delle vaccinazioni a Sassari allestito presso la Promocamera da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile 2021







La Assl Sassari ricorda inoltre che è sempre attiva la modalità di registrazione nella piattaforma regionale, nel rispetto delle categorie indicate. Si ricorda inoltre che i pazienti definiti come fragili dalle indicazioni ministeriali, compresi quelli non inclusi nelle fasce di età di cui al target vaccinale in corso, possono sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia per organizzare la propria somministrazione del vaccino.



GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 – Comuni di PLOAGHE, VALLEDORIA E USINI

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ploaghe nati tra il 1947 e il 1951;

- Dalle ore 10 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ploaghe nati tra il 1946 e il 1942;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Valledoria nati tra il 1947 e il 1951;

- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Valledoria nati tra il 1946 e il 1942;

- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Usini nati tra il 1947 e il 1951;

- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Usini nati tra il 1946 e il 1942.



VENERDÌ 16 APRILE 2021 – Comune di SORSO

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1942 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1943 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1944 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1945 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 13 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1946 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1947 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1948 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1949 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1950 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1951 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sorso;



SABATO 17 APRILE 2021 – Comuni di OSSI e CASTELSARDO

- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ossi nati tra il 1947 e il 1951;

- Dalle ore 11 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ossi nati tra il 1946 e il 1942;

- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Castelsardo nati tra il 1947 e il 1951;

- Dalle ore 16 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Castelsardo nati tra il 1946 e il 1942;



DOMENICA 18 APRILE 2021 – Comune di SASSARI

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;



LUNEDÌ 19 APRILE 2021 – Comune di PORTO TORRES

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1942 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1943 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1944 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1945 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 13 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1946 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;



MARTEDÌ 20 APRILE 2021 – Comune di PORTO TORRES

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1947 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1948 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1949 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1950 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1951 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;



MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 – Comune di SASSARI

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;



GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 – Comune di SASSARI

- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;

