Cor 17:11 Covid: chiuse due scuole ad Alghero Chiusi fino al 23 aprile 2021 i plessi scolastici di Sant´Agostino e Santa Maria la Palma per quarantena del personale ausiliario in seguito a contatti diretti con positivi al Coronavirus



Commenti ALGHERO - E' massima l'allerta ad Alghero, travolta in pieno dalla terza ondata della pandemia con numeri record di contagi [ LEGGI ]. Chiusura dalla giornata di giovedì 15 aprile per le scuole primarie di Sant'Agostino e Santa Maria la Palma dell'Istituto Comprensivo 3 di Alghero e attivazione della didattica a distanza per tutte le classi coinvolte (circa 10). All'origine della decisione comunicata dalla dirigente scolastica ai genitori, alunni e docenti, la quarantena disposta dai competenti servizi dell'Ats al personale ausiliario, in seguito a contatti diretti con positivi al Coronavirus. Il rientro in classe è programmato per la giornata di venerdì 23 aprile 2021.