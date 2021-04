Red 18:00 Ruba negli armadietti: algherese arrestato Il 45enne è ritenuto responsabile di quattro furti, tra il 9 e il 10 marzo, negli spogliatoi di un supermercato, dove avrebbe rubato denaro e oggetti di valore dagli armadietti dei dipendenti



ALGHERO – Ieri pomeriggio (martedì), i Carabinieri della Stazione di Alghero hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, per furto aggravato a carico di un 45enne algherese. L'uomo è ritenuto responsabile di quattro furti, tra il 9 e il 10 marzo, negli spogliatoi di un supermercato, dove avrebbe rubato denaro e oggetti di valore dagli armadietti dei dipendenti.