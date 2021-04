Red 20:23 Al via disinfestazione blatte a Porto Torres L´intervento, effettuato da Multiss su richiesta dell´Assessorato comunale all´Ambiente, è iniziato nel quartiere del porto, ma verrà esteso a tutta l´area urbana







Al di là di questo intervento, le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni, in aree esclusivamente pubbliche, possono essere inoltrate telefonando ai numeri 079/5008700/8707, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18. In alternativa, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web testoni.antonio@comune.porto-torres.ss.it.



