CalcioLive: Cagliari-Parma 0-2 al 34´

Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Paolo Valeri Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna a arena la sfida tra Cagliari e Parma, valida per 31esima giornata del campionato di serie A: un'autentica sfida salvezza, tra la terzultima e la penultima in classifica. La sconfitta della Fiorentina ha lasciato uno degli obiettivi dei rossoblu a otto punti di distanza (con una partita in più disputata), mentre il Torino ha cinque punti di vantaggio, ma con una partita da recuperare. Dirige l'incontro il signor Paolo Valeri della sezione arbitrale di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Il quarto uomo è Simone Sozza di Seregno, mentre al Var ci sono Federico La Penna della sezione arbitrale Roma 1 e Dario Cecconi di Empoli.Pronti-via e Cornelius ci prova, ma la conclusione si spegne sul fondo. Al 5', su azione d'angolo, il Parma passa in vantaggio: la difesa respinge corto e Pezzella, dal limite, trova l'esterno sinistro dello 0-1. Dopo un avvio troppo timido, il Cagliari prova (obbligatoriamente) ad alzare il baricentro. Al 12', cross dalla destra di Nainggolan, si avventa sulla palla Nandez, che dai 25metri calcia alto. Subito dopo, un tiro di Grassi trova la deviazione in corner. Al 19', ci prova ancora Nandez da fuori e Seppe devia. L'uruguagio è il più pericoloso dei suoi ma, due minuti dopo, la sua spaccata è fuori misura. Al 23', il Cagliari sbaglia tutto in area, Pezzella ha la palla dello 0-2, ma Vicario, nonostante una deviazione di un suo compagno, salva la porta. Sul ribaltamento di fronte, lo stesso parmense viene ammonito. Al 24', Duncan apre sulla destra, cross al volo di Zappa, palla sul braccio di Pezzella e l'arbitro indica il dischetto. Il Var richiama Valeri: il direttore di gara cambia idea, niente di fatto. Al 29', giallo per Marin. Un minuto dopo, il Parma raddoppia: rilancio dalla metà campo ospite, spizzata di Cornelius, Kucka taglia alle spalle della difesa e batte Vicario.CAGLIARI: Vicario, Rugani, Godín, Carboni, Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nández, Joao Pedro, Pavoletti. (A disposizione Aresti, Ciocci, Klavan, Walukiewicz, Ceppitelli, Calabresi, Lykogiannis, Asamoah, Deiola, Pereiro, Simeone, Cerri). Allenatore Leonardo Semplici.PARMA: Sepe, Laurini, Osorio, Bani, Pezzella, Grassi, Brugman, Kurtic, Man, Kucka, Cornelius. (A disposizione Colombi, Valenti, Dierckx, Bruno Alves, Traore, Sohm, Brunetta, Mihaila, Busi, Camara, Gervinho, Pellè). Allenatore Roberto D'Aversa.ARBITRO: Paolo Valeri di Roma2RETE: 5' Pezzella, 30' Kucka.Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Paolo Valeri