Cor 10:29 «Chiarezza sui punti vaccinali territoriali» Dettagliata interrogazione, depositata il 14 aprile dai consiglieri regionali del Partito Democratico, sullo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione nell´Isola, come da indicazioni del Commissario nazionale per l´emergenza







Chiedono se sia stato approntato un calendario aggiornato delle vaccinazioni dei cittadini vulnerabili; se sia stato predisposto un sistema di chiamate e/o di prenotazione per i cittadini con esenzione per patologia e, considerata l'urgenza, quali i tempi di attivazione di tale sistema; quali le ragioni del grave ritardo rispetto alle vaccinazioni domiciliari dei soggetti non autosufficienti e/o

impossibilitati a raggiungere i cosiddetti hub; se non si ritenga opportuno, al fine di massimizzare la campagna di vaccinazione arrivando a tutti i cittadini, attivare i PVTM (punti vaccinali territoriali mobili) anche in collaborazione con le autorità sanitarie e amministrative locali ed il coinvolgimento di tutti i medici di medicina generale.