Cor 12:37 Banchetto a Sardara, Oppus rimette il mandato Il direttore generale degli Enti Locali in Regione e sindaco di Mandas, dopo essere stato sentito in Procura sul caso del pranzo di Sardara, rimette l´incarico nelle mani del Presidente Solinas e si scusa pubblicamente



CAGLIARI - Sono stato invitato e non pensavo ci fossero tutte quelle persone. E' stato un grave errore. Per questo chiedo scusa e rimetto il mio mandato nelle mani del presidente. Questa la dichiarazione rilasciata dal direttore generale degli Enti Locali della Regione e sindaco di Mandas, Umberto Oppus e riportata sulle pagine dell'Unione. Oppus non figura tra le 19 persone identificate dai finanzieri, ma il suo nome è saltato fuori dalle testimonianze. «Da questo momento rimetto il mandato nelle mani del presidente perché voglio evitare che un mio errore possa essere utilizzato per una strumentalizzazione politica verso il presidente». Una quarantina di persone in violazione delle prescrizioni anti-Covid in vigore per la zona arancione, secondo le indagini degli inquirenti si sarebbero radunate a Sardara. Il caso ha inevitabilmente sollevato un polverone politico clamoroso perché al banchetto erano presenti alti funzionari regionali, politici, manager e imprenditori.