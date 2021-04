Red 14:56 Sassari: si scelgono i nuovi pediatri I tre incarichi provvisori cesseranno a breve. Di conseguenza, i genitori dei bambini assistiti da Giuliano Tramaloni, Maria Carla Ponti e Maria Luisa Cassitta dovranno effettuare entro venerdì 30 aprile la scelta tra Leonardo Murgia, Anna Maria Dore e Giovanna Desole







Per effettuare la scelta del nuovo pediatra è necessario inviare una e-mail all'indirizzo web sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it. Nella e-mail, dovranno essere indicati e allegati (in formato Pdf) il nominativo del pediatra che si intende scegliere, la copia del documento di identità del genitore, la copia della tessera sanitaria del minore e il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Commenti SASSARI – Per la prossima cessazione dei tre incarichi provvisori di pediatria nell’ambito di Sassari, il Comitato di Pediatria di libera scelta ha comunicato ai genitori dei bambini attualmente assistiti da Giuliano Tramaloni, Maria Carla Ponti e Maria Luisa Cassitta, di effettuare entro venerdì 30 aprile la scelta in favore di uno dei tre pediatri con incarico definitivo: Leonardo Murgia, Anna Maria Dore e Giovanna Desole.Il dottor Murgia riceve i piccoli pazienti nell’ambulatorio di Via Chironi 5/c, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Il recapito telefonico è 349/1939937.La dottoressa Dore ha l'ambulatorio in Viale Italia 15/d e riceve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. E' possibile telefonare al numero 347/7907146.La dottoressa Desole riceve nell'ambulatorio di Via Don Minzoni 13 i lunedì e martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e può essere raggiunta telefonicamente allo 079/4126074.Per effettuare la scelta del nuovo pediatra è necessario inviare una e-mail all'indirizzo web sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it. Nella e-mail, dovranno essere indicati e allegati (in formato Pdf) il nominativo del pediatra che si intende scegliere, la copia del documento di identità del genitore, la copia della tessera sanitaria del minore e il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.