A.B. 23:32 Volley: Hermaea saluta con la rimonta vincente Sotto per 2-0 sul parquet dell´Itas Città Fiera Martignacco, nel match valido per l´ultima giornata della Poule Salvezza del campionato di serie A2 di pallavolo femminile, la squadra di coach Emiliano Giandomenico s rianima e batte al tie break le friulane







Martignacco conduce in avvio e allunga fino al +5 (13-8) portando Giandomenico a chiamare il time-out. In campo si vede Coulibaly al posto di Ghezzi, ma le friulane continuano a premere sull’acceleratore portandosi in breve tempo sul 17-10. L’Hermaea tenta anche il cambio in regia con Ciani che rileva Stocco, ma le biancoblu (nonostante gli sforzi di Joly) non riescono a invertire il trend, e l’Itas Città Fiera si aggiudica il primo set con un netto 25-15. Nel secondo set, le due squadre vanno avanti punto a punto fino al 9-9, poi le galluresi si avvantaggiano di alcuni errori avversari per trovare il vantaggio sul +3 (12-15). Gazzotti interviene, ma non riesce a scalfire il predominio delle hermeine, che allungano fino al 13-18. Le cose cambiano, però, nel giro di pochi scambi, con Martignacco che trova le contromisure e a si riavvicina fino al -1 (18-19). Dopo il time-out di coach Giandomenico, l’Hermaea si riprende e accelera sul 18-23. Ma Modestino e Tonello, centrali delle padrone di casa, non si arrendono e riprendono ancora le olbiesi (23-23). La sfida prosegue ai vantaggi, con la stessa Modestino che chiude i conti sul 26-24 con un preciso primo tempo.



Joly e compagne provano a riscattarsi nelle prime battute del terzo game (Poli con il punto dell’8-11). Le biancoblu mantengono le redini del set e avanzano fino al 13-18 con un bel pallonetto di Korhonen. Martignacco rientra fino al 16-19 ed Emiliano Giandomenico cambia diagonale inserendo Ciani e Zonta. Le isolane si riprendono prontamente: Korhonen conquista la palla set con un muro punto, Modestino annulla la prima, poi Coulibaly chiude i conti con il lungolinea del 21-25. L’Hermaea sfrutta l’onda positiva e, grazie a un netto predominio a muro, va forte nel terzo set (1-7). Martignacco non si dà per vinta e pian piano rimonta fino a trovare il sorpasso sul 12-11. Qui inizia una lunga fase punto a punto, con le due formazioni che si presentano appaiate sul 22-22. Cortella, con un preciso lungolinea, prova a rompere l’equilibrio, Angelini risponde e, con la collaborazione di Ghezzi porta la sfida ai vantaggi. Coulibaly conquista la palla set sul 25-26, Gazzotti chiama time-out, ma sull’attacco di Modestino finisce fuori le olbiesi ripristinano la parità nel conto e rimandano il verdetto al tie-break (25-27).



Nel quinto e decisivo set, l’Hermaea scatta bene dai blocchi con l’ace di Korhonen su Cortella (2-4). Modestino replica a stretto giro di posta, ma il muro punto di Ghezzi ripristina il vantaggio biancoblù (6-8 al cambio campo). Sangoi pareggia sul 10-10 con il pallonetto lungolinea. Ghezzi conquista la palla match, Martignacco annulla, ma non può nulla sul secondo tentativo in diagonale di Korhonen, che scrive la parola fine sulla contesa e permette alle sarde di chiudere la stagione a quota 32punti. «Sono contentissima per la vittoria – commenta Salì Coulibaly, premiata come mvp della sfida – è stato un campionato lungo e difficile, ma ci eravamo ripromesse di mettere in campo oggi tutto ciò che ci era rimasto. Nel secondo set c’è stato uno scatto d’orgoglio: volevamo chiudere questo percorso con un sorriso e ci siamo riuscite».



ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO-GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 2-3:

ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO: Tonello 5, Braida 7, Rossetto 22, Modestino 14, Sangoi 9, Cortella 19, Cerruto (l), Rucli 8, Scognamillo, Pascucci, Smirnova (l). Non entrate: Fiorio, Carraro. Coach Marco Gazzotti.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco 2, Ghezzi 15, Poli 6, Korhonen 22, Joly 5, Angelini 11, Caforio (l), Coulibaly 18, Zonta, Ciani. Non entrate: Barazza. Coach Emiliano Giandomenico.

ARBITRI: Jacobacci, Sessolo.

PARZIALI: 25-15, 26-24, 21-25, 25-27, 13-15.



