Cor 16:05 Sassari-Alghero, spiragli da Roma

Cancelleri apre al commissario Il pressing di Bruno e Tedde con Governo e Regione. Il sottosegretario dei Trasporti e delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, apre alla possibilità che presto possa essere nominato un commissario per accelerare la realizzazione del lotto mancante della SS291



SS291 che collega la città di Alghero a quella di Sassari. Lo riporta l'Ansa, in riferimento al sopralluogo di Cancelleri in alcuni cantieri stradali sardi.



L'apertura del Ministero competente, arriva all'indomani della richiesta congiunta degli ex sindaci ed ex consiglieri regionali del territorio,



Prevediamo un secondo intervento del genere per tutte le opere che siano finanziate e abbiano un progetto esecutivo - ha confermato il sottosegretario dei Trasporti. E tra queste potrebbe proprio rientrare la Sassari-Alghero. Cancelleri ha anche confermato come il Ministero sia informato delle richieste che arrivano dal territorio. Un motivo in più per essere ottimisti, c'è infatti da velocizzare i tempi e scongiurare che vengano persi i fondi. Commenti ALGHERO - Il sottosegretario dei Trasporti e delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, apre alla possibilità che presto possa essere nominato un commissario per accelerare la realizzazione del lotto mancante dellache collega la città di Alghero a quella di Sassari. Lo riporta l', in riferimento al sopralluogo di Cancelleri in alcuni cantieri stradali sardi.L'apertura del Ministero competente, arriva all'indomani della richiesta congiunta degli ex sindaci ed ex consiglieri regionali del territorio, Marco Tedde Mario Bruno . Entrambi, rivolgendosi al Governo ed al presidente della Regione, pressavano affinché l'infrastruttura, fondamentale per il territorio del nord ovest dell'isola, veda nominato un commissario straordinario - nella figura del Governatore sardo - così da accelerare l'iter per la conclusione dell'opera, in virtù del fatto che lo scorso 16 aprile sono stati nominati altri 29 commissari dal Governo per sbloccare diverse opere sparse in Italia.Prevediamo un secondo intervento del genere per tutte le opere che siano finanziate e abbiano un progetto esecutivo - ha confermato il sottosegretario dei Trasporti. E tra queste potrebbe proprio rientrare la Sassari-Alghero. Cancelleri ha anche confermato come il Ministero sia informato delle richieste che arrivano dal territorio. Un motivo in più per essere ottimisti, c'è infatti da velocizzare i tempi e scongiurare che vengano persi i fondi.