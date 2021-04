Cor 9:47 Commissario per la 4 Corsie

Alghero: ex sindaci in pressing Marco Tedde e Mario Bruno, già sindaci e consiglieri regionali del territorio di Alghero, sotterrano la scure di guerra e uniti fanno appello al Ministero delle Infrastrutture ed al presidente della Regione per sbloccare i lavori della Sassari-Alghero







«C’è il rischio invece - proseguono - che vengano persi e dirottati i fondi, soprattutto se non si va in appalto entro l’anno». Le notizie che arrivano dal Governo, per Bruno e Tedde, sono preoccupanti. «E' stato nominato commissario il presidente della Regione Sicilia Musmeci per un'altra opera pubblica - sostengono Tedde e Bruno -, a conferma del fatto che la disciplina speciale prevista dal decreto semplificazioni dello scorso luglio può essere utilizzata proficuamente anche per la Sardegna per definire sollecitamente la realizzazione dell’arteria stradale algherese, attraverso l’intesa Stato Regione».



«Solo il commissariamento può consentire l'esecuzione e l'accelerazione degli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, a livello regionale o locale. I commissari straordinari possono infatti essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze, tagliando in modo considerevole i tempi». L’appello finale di Marco Tedde e Mario Bruno: nell'interesse di Alghero e della nuova Città Metropolitana di Sassari si trovi l’intesa nel più breve tempo possibile.



Nella Foto d'archivio: Mario Bruno e Marco Tedde al tempo dei rispettivi mandati amministrativi ad Alghero Commenti ALGHERO - Chiedono l'immediata nomina del Presidente Solinas a commissario per la realizzazione della Sassari-Alghero i due esponenti politici. L'urgenza della nomina commissariale è stata richiesta e ribadita più volte fin dal luglio dello scorso anno, e espressa con un ordine del giorno unitario in Consiglio Comunale. «Il 16 aprile sono stati nominati 29 commissari dal Governo per opere in tutta Italia, ma non c’è ancora la Sassari Alghero» denunciano con forza Marco Tedde e Mario Bruno, già sindaci e consiglieri regionali del territorio di Alghero che sotterrano la scure di guerra e si uniscono nell'appello al Ministero delle Infrastrutture ed al presidente della Regione.«C’è il rischio invece - proseguono - che vengano persi e dirottati i fondi, soprattutto se non si va in appalto entro l’anno». Le notizie che arrivano dal Governo, per Bruno e Tedde, sono preoccupanti. «E' stato nominato commissario il presidente della Regione Sicilia Musmeci per un'altra opera pubblica - sostengono Tedde e Bruno -, a conferma del fatto che la disciplina speciale prevista dal decreto semplificazioni dello scorso luglio può essere utilizzata proficuamente anche per la Sardegna per definire sollecitamente la realizzazione dell’arteria stradale algherese, attraverso l’intesa Stato Regione».«Solo il commissariamento può consentire l'esecuzione e l'accelerazione degli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, a livello regionale o locale. I commissari straordinari possono infatti essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze, tagliando in modo considerevole i tempi». L’appello finale di Marco Tedde e Mario Bruno: nell'interesse di Alghero e della nuova Città Metropolitana di Sassari si trovi l’intesa nel più breve tempo possibile.Nella Foto d'archivio: Mario Bruno e Marco Tedde al tempo dei rispettivi mandati amministrativi ad Alghero