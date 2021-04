Cor 12:00 73mln di ristori: esulta Forza Italia «Un atto concreto per dire che siamo al fianco della Sardegna che produce». Così i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali di Forza Italia, esprimono soddisfazione







«Abbiamo incrementato il finanziamento della misura di sostegno alle aziende e ai professionisti e per l’azione del contributo ‘una tantum’ a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita Iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre, ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla L.R. 23 Luglio 2020, n. 22. Discoteche e discopub».



«Ora sarà possibile scorrere le graduatorie e sostenere molti di coloro i quali, pur essendo in possesso dei requisiti, rischiavano di restare esclusi. Siamo consapevoli che ancora ci sia molto da fare ma questa – concludono i forzisti - è la strada giusta. Perché la vita è certamente la salute di tutti i cittadini ma è di più: è anche tutto ciò che un sardo fa ogni giorno per realizzare la propria persona, ciò che costruisce con le proprie mani, quello che produce e che può consentire alle famiglie e alle imprese di uscire dal buio di questa tragica pandemia»".